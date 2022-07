Julien Clerc : la star en visite surprise dans une école de Vincennes

La surprise est restée secrète jusqu'au bout. Madame Beguignot n'en revient toujours pas. Pour son départ à la retraite, Julien Clerc, au milieu de la cour de récréation, interprète sa chanson "Mademoiselle" avec les 300 élèves de l'école, tout un symbole. "J'ai entendu avant de voir Julien Clerc. J'ai entendu parce que je connais tellement sa voix, et là c'était un bonheur incroyable", raconte Florence Beguignot, directrice de l'école Jean Monnet de Vincennes (Val-de-Marne). Une collègue et des parents d'élèves ont tout organisé. Et les enfants ont su garder la surprise pendant deux semaines avec plus ou moins de difficultés. Julien Clerc, pourtant en tournée, n'a pas hésité à venir chanter pour cette directrice qui est aussi l'une de ses fans. "Je crois que j'étais aussi intimidé qu'elle. Donc, voilà, j'avais mon bouquet floral. Je me demandais à quel moment il faudrait que je lui donne. Et puis je lui ai chanté la chanson en la regardant dans les yeux. J'ai essayé de faire ça le plus naturellement possible", se confie Julien Clerc. Dernier cadeau, le chanteur l'a invité à venir le voir cette fois sur scène à l'Olympia en décembre prochain. TF1 | Reportage C. Ebrel, B. Sid Ahmed