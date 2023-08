Julien Clerc : sur scène pour rendre hommage à son frère

Pour sa première chanson, Julien Clerc, chanteur, adresse un message à son frère ,Gérard Leclerc. Puis il prend une feuille et s'arrête quelques instants, pour un hommage émouvant à son frère, qui devait assister à son concert. Sur scène, il fait les plus sincères et les plus beaux éloges. "Il aurait détesté qu’on soit triste et qu’il aurait détesté surtout que je ne chante pas… Je chante pour dire à mon frère que je l'aime" dit-il. Un témoignage d’amour, largement applaudie. Jeudi 17 août soir, le spectacle au Parc des Dryades affichait complet. Julien Clerc a multiplié les reprises de chansons françaises et a chanté ses grands succès. Après deux heures de représentations, le public était sous le charme. Pour une spectatrice, malgré les circonstances, elle trouve que c’était un très très beau spectacle. D'autres trouvent son entrée en scène très magnifique par la suite. À La Baule-Escoublac, jeudi, le temps semblait comme suspendu, un grand moment de communion entre un public et un artiste. TF1 | Reportage N. Hesse, X. Baumel