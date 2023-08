Julien Dumas : la nature dans l'assiette

La forêt se transforme en marché à ciel ouvert pour Julien Dumas. Elle est sa première source d'inspiration au quotidien. Rien n'échappe à son regard. Une simple pierre à bord d'un ruisseau devient un support à truite. C'est bien sur cette pierre, chauffée à 100 degrés, que le chef fait cuire le poisson. Tous ses plats sont une interprétation de la nature qu'il observe, particulièrement, le potager où il se fournit en Seine-et-Marne, à 70 km de son restaurant. Il vient chercher ici, 80% des fruits et des légumes qu'il cuisine. "Il est exigeant, et en même temps souple et à l'écoute", témoigne Delphine Lefèvre, cheffe de culture. Son but, reproduire dans l'assiette, l'esthétique du potager. Chaque légume trouve sa juste place dans le plat qu'il imagine, en improvisant selon la saison. Pour l'aider à trouver l'harmonie parfaite, il a un repère, la musique de Matthieu Chedid. L'artiste l'accompagne aussi en cuisine. Pour maintenir l'équilibre entre hasard de la nature et justesse de la gastronomie, Julien Dumas s'adapte, sans jamais abandonner, autant dans un service en salle, que sur une cour de tennis. Une énergie et une concentration absolues, qui lui ont ouvert les portes du Guide Michelin, avec une première étoile. TF1 | Reportage J. Maviert, M. Kouho