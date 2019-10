"Jungle Book", une œuvre moderne et poétique

"Jungle Book" raconte l'histoire de Mowgli, un enfant loup élevé dans la jungle qui reprend vie au milieu des siens. Ce conte est adapté sur scène avec des artistes talentueux qui incarnent notamment les animaux humanisés. Lumières soignées et gestuels saccadés, le metteur en scène Bob Wilson s'est inspiré du livre mythique de Rudyard Kipling, accompagné de la musique de CocoRosie. Cette création est une œuvre collective d'une joyeuse troupe qui a su garder son âme d'enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.