Jusqu'à quand les gilets jaunes vont-ils manifester ?

"Nous ne lâcherons pas", avoue un gilet jaune à Avignon. Très en colère, les manifestants sont prêts à bloquer les points stratégiques du pays, jours et nuits, tant que le gouvernement n'aura pas cédé. Nombreuses sont les raisons de leur colère. Cela peut varier d'une région à l'autre mais l'important est de faire durer et amplifier le mouvement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.