Jusqu'où la pollution peut-elle aller ?

Pour évaluer l'impact de la pollution sur la nature, des chercheurs étudient sur les montagnes des Pyrénées, des eaux de pluie. Ils ont détecté lors de l'analyse en laboratoire, la présence de micro-plastique transporté par le vent et les masses d'air. Bien que les impacts de ces particules sur la nature restent faiblement déterminés, ils pourraient pourtant favoriser la production de produits toxiques.