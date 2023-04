Jusqu'à 12 heures d'attente à Douvres : le Brexit ralentit les touristes

Des milliers de camions, de bus, de voitures, des files d'attente interminables depuis vendredi, et des passagers qui patientent comme ils le peuvent avant de profiter des vacances. "Quand nous sommes arrivés ici, nous sommes restés trois heures et demie à attendre que tous les passagers du bus soient contrôlés", témoigne un passager. Jusqu'à douze heures d'attente pour certains et très peu d'informations sur place. En cause, des contrôles plus long côté français depuis le Brexit, et l'afflux massif de passagers pour les vacances de Pâques. C'est une situation déjà vue par le passé. Les autorités disent pourtant avoir anticipé. "Nous avons travaillé sur les effectifs des vacances de Pâques il y a trois ou quatre mois, et nous avons mobilisé plus de 15% de personnel en plus", affirme Doug Bannister, responsable. Mais avec la tempête Mathis, les camions de marchandises se sont retrouvés bloqués, faute de ferry. Résultat, le planning de ce patron d'exploitation français, par exemple, a pris 24 heures de retard. D'après les autorités, la situation s'améliore lentement. L'attente ne devrait plus dépasser les cinq heures. TF1 | Reportage A. Basar, S. Hembert