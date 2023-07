Jusqu'à 20 euros la bouteille : trop cher, le rosé ?

En été, il est impossible d'y échapper, sur les terrasses, et même sur la plage, le rosé est partout. Gris clair ou plus foncé, chacun ses goûts et ses habitudes. En supermarché, les prix peuvent aller bien au-delà des quinze euros. Comme ceux associés à des noms de stars internationales. La Provence compte aujourd'hui parmi ses vignerons, Brad Pitt, Georges Clooney, Tony Parker et la chanteuse Kylie Minogue. Une bouteille de rosé portant son nom coûte 30 euros, fabriqué dans un domaine classé monument historique. Cela fait plus de sept siècles que ce domaine, le château Sainte Roseline, produit du vin rosé. À un prix de base de 17,5 euros, 500 000 bouteilles sont vendues en France et dans le monde. La marque est connue, la distribution l’est aussi, au niveau international, ce qui peut coûter cher et justifie le prix de la bouteille, comme l’explique Aurélie Bertin, la viticultrice du Château. On produit aussi du vin de qualité moins cher. Alain Bessette, viticulteur, vend le sien à cinq euros depuis maintenant 20 ans. Il a même été primé plusieurs fois. Selon lui, pas besoin de faire grimper les prix, le rosé est facile à produire, contrairement au rouge. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bertrand, P. Lormant, Y. Chambon