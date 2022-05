Jusqu'à 34 °C, le Sud-Ouest suffoque

Dans un camping à Arcachon, les nuits sont chaudes depuis quelques jours et la prochaine pourrait bien être caniculaire. Pour trouver le sommeil, les campeurs utilisent les mêmes astuces qu'au mois d'août. "Pour la nuit, on ouvre tout en grand et on attend que la fraîcheur tombe" ; "C'est vraiment très très chaud", lancent les vacanciers. Au moins ici, il y a un peu d'air, ce qui n'est pas le cas partout. Dans cette boulangerie, il est à peine 10 heures et près du four, le thermomètre dépasse les 45 degrés. La journée s’annonce aussi sportive pour les serveurs dans les restaurants. Il va falloir courir pour rafraîchir les vacanciers. Et pour ceux qui le peuvent, il n'y a pas d'heure pour se mettre à l'eau. Ce samedi après-midi, il fera jusqu’à 32 degrés à Arcachon, soit dix degrés au-dessus des normales saisonnières. Beaucoup vont chercher l'air du large. Aujourd'hui, des records de températures pour un mois de mai pourraient être battus cet après-midi en Nouvelle-Aquitaine. TF1 | Reportage Y. Chambon, L. Lassalle