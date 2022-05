Jusqu'à 35°C : le sud-ouest suffoque

Une vague de chaleur touche le sud-ouest de l'Hexagone. Les températures affichent jusqu'à 35°C dans certains endroits. Aux Salles en Gironde, ces cyclistes amateurs pédalent depuis une semaine. Pour l'étape du jour, ils font 100 km jusqu'à Bordeaux. Mais sous une chaleur dépassant les 32°C, il faut régulièrement faire des pauses comme l'expliquent certains d'entre eux au micro du JT de 20H de TF1. Quant à ces deux maçons, ils ne transpirent pas pour le plaisir. En plein soleil, ils doivent poser tous les planchers de cette maison en pleine construction. Malgré leur courage, ils se doivent de rentrer à partir de 14h30 car la chaleur devient insupportable. Et pour trouver de la fraîcheur, des collègues de travail se sont installés sous des grands chênes. Un peu plus loin à Arcachon, on se croirait en effet en plein été. Une plage est noire de monde. Les vacanciers se mettent à l'eau pour se rafraîchir. Devant les glaciers, c'est l'affluence d'un mois d'août. Pour ceux qui pensaient se rafraichir ce soir, n'y comptez pas, il fera plus de 20°C en moyenne cette nuit en Gironde. TF1 | Reportage Y. Chambon, L. Lassalle