Jusqu’à 37°C, le jour le plus chaud

La plage a été bondée comme en plein après-midi, et pour cause, il n’est même pas onze heures, que le thermomètre affiche déjà 27 degrés à Pornic. Pour les sauveteurs, c’est le premier week-end de travail de l’année. Pour le petit-déjeuner, oubliez donc le café et les croissants. Que diriez-vous d’un cornet de glace ? C’est une chaleur inhabituelle pour la région, aujourd’hui, Météo France relève à Pornic sept degrés de plus que les normales de saison. Tout le monde n’a pas encore la chance d’être en vacances. À Houille, en région parisienne, il faisait 33 degrés cet après-midi. Pour se rafraîchir près de chez elle, Mia a trouvé une solution. Avec ses deux enfants et sa meilleure amie, elle loue pour l’après-midi la piscine d’un particulier. Pour la propriétaire, c’est un complément de revenu. Pour Mia et son amie, c’est l’opportunité de fuir leur appartement étouffant. L’autre astuce pour éviter la chaleur de la ville, c’est de prendre de la hauteur. Au-dessus de Saint-Etienne, à 1 000 mètres d’altitude, près du village de Bessat, il n'a fait que 25 degrés. TF1 | Reportage D. Sitbon, E. Vinzent, M. Monier