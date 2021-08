Jusqu’à 40°C en Provence : carnet de route d'une journée étouffante

Brignoles, 40 degrés, personne ou presque dans le centre-ville, aux terrasses non plus. Beaucoup d’activités, en revanche, en mairie. Une liste de 280 personnes fragiles, toutes sont appelées en raison du plan canicule. De l’autre côté de la ville, distribution de bouteilles à domicile et à la demande. “C’est quelqu’un qui ne peut pas se déplacer et qui se retrouve fatigué aussi par l’épisode de chaleur”. Ces distributions vont se prolonger tout le week-end à Brignoles où les températures ne vont pas baisser avant 48 heures. Depuis quatre jours déjà, la vague de chaleur provoque quelques dégâts. Normalement, ils sont une dizaine à travailler jusqu’en fin de journée. Ce vendredi, c’est impossible et pour les machines aussi. La ville d’Aix-en-Provence est comme piégée par le soleil selon l’endroit où vous vous trouvez. Dans une rue qui manque cruellement d’arbre, le thermomètre a affiché 40 degrés. Aix-en-Provence et ses innombrables fontaines, plus précieuses que jamais. Samedi, on devrait ici même flirter avec les 40 degrés.