Jusqu'à 40°C : avec la canicule, le calvaire des campeurs

Les réveils sont devenus difficiles pour les campeurs. Sous les tentes à 25 degrés, la nuit a été courte. On met plus de temps à s’endormir avec la chaleur. Ventilateur, bouteille d’eau à côté de l’oreiller... toutes les techniques sont bonnes. Un couple a même décidé de faire chambre à part. "On essaie de dormir séparément parce que, pour le coup, quand on est trop collé, on sait tous que ça amène à un flux de chaleur qui est un peu plus importante. Ce n’est pas génial pour le couple, mais c’est bien pour dormir", affirme Sébastien, un vacancier au Sommières (Gard). La chaleur est aussi étouffante sous les caravanes. Certaines familles ont pensé à organiser des programmes bien précis pour s’adapter à la chaleur. Le plus idéal serait d’étendre les horaires pour la piscine et d’activer les brumisateurs autour des transats. On essaie de profiter des vacances en évitant de souffrir de la canicule. Dans le département du Gard, on attendait jusqu’à 40 degrés ce dimanche après-midi. C'est le point le plus chaud dans le pays. TF1 | Reportage M. Rio, M. Scarzello