Jusqu'à 43°C : le jour le plus chaud

40,6 °C à Rochefort, 40,1 à Niort, 37,9 à Orléans... La France a beaucoup transpiré aujourd'hui. Alors, dans ces villes, les parcs aquatiques ont été pris d'assaut. C'est aussi le cas des bases de loisirs où il n'y a plus un seul mètre carré de disponible. Le pays suffoque ! Et c'est dans le sud-ouest qu'il a fait le plus chaud. La barre de 43 degrés est atteinte à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques, un record absolu. Non loin de là, dans la petite commune de Pissos dans les Landes, les thermomètres affichent 42 degrés à 16 heures. Face à un soleil de plomb, les habitants sont calfeutrés dans leur maison. "L'intérieur, la télévision, un petit peu de crochets et on n'attend que la fraîcheur du soir", espère une dame. Beaucoup plus au nord, à Auxerre, jusqu'à 40 degrés au thermomètre, les terrasses à l'ombre sont largement remplies. Dans l'assiette, les habitudes changent forcément. "Aujourd'hui, on avait envie d'énormément de salades, de carpaccio, tout ce qui était frais", précise un client. Pour certains commerçants, cette canicule est une très mauvaise nouvelle. C'est notamment le cas d'Isabelle, gérante d'un magasin de décoration. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. T F1 | A. Etcheverry, Y. Chambon, A. Malavaud