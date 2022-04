Jusqu'à - 5°C : une nuit pour sauver les récoltes

Il n'est pas encore nuit et déjà la première alerte sonne. José Pérez est arboriculteur au Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne). Il s’équipe en vitesse et prend la direction de sa plantation de kiwis. La température vient de passer sous la barre des 0 °C. C’est le début d’une longue nuit de lutte pour protéger ses 65 hectares du gel. Pendant une courte pause, l’inquiétude monte. "En une nuit, on va tout perdre... une nuit, oui", lance José Pérez. José garde toujours l’œil sur sa station météo. Avec moins 2 °C, c’est un nouveau départ en urgence cette fois pour s’occuper de ses pruniers. Au cœur de la nuit, les pailles s’embrasent. Un nuage de fumée se répand sur les bourgeons, et avec lui, l’espoir de sauver un an de travail. À trois heures du matin, la température chute encore. Il leur faut toujours tenir et résister jusqu’à l’aube. À l’heure de vérifier le fruit de leurs efforts, le constat est amer. Près de 70 % de la récolte de prunes est perdue, malgré les efforts fournis. TF1 | Reportage K. Berg, C. Brousseau