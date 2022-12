Jusqu'à moins 55 degrés : les États-Unis à l'arrêt

Dans certains endroits de l'immense lac Michigan (États-Unis), il fait si froid que ça commence à geler. Mais il reste tout de même beaucoup plus chaud que l'air ambiant. Alors ça crée cet étrange phénomène, comme si de la fumée sortait de l'eau. Chaque hiver, le lac gèle en partie. Mais pour ces deux américains, installés à Chicago depuis seulement six mois, c'est un spectacle étonnant. Ils viennent de Californie, par conséquent, ils ne connaissent pas vraiment le froid. Ce vendredi est le jour le plus froid de cette fin d'année à Chicago. Il fait -20 °C en pleine journée. Mais paradoxalement, ici, ce n'est pas le verglas sur la route qui pose problème. Mais les voitures elles-mêmes. Même ce gros pick-up américain n'a pas résisté. Et même le marché de Noël n'a pas résisté au froid. Il a fermé trois jours plus tôt que prévu. Les commerçants rangent les cartons, la fête est terminée. "Les trois derniers jours avant Noël sont les meilleurs pour nous, mais on n'a pas le choix, ça serait mieux l'année prochaine", confie un des commerçants. À partir de ce samedi, les températures devraient commencer à remonter. Mais elles resteront tout de même bien en dessous de zéro jusqu'à mercredi prochain. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Ponsard