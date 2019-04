"Just a gigolo" : les leçons de séduction de Kad Merad

Réalisée par Olivier Baroux, la comédie "Just a gigolo" raconte l'histoire d'un vieux beau qui entreprend de former son neveu à l'art de la séduction. Un rôle pour lequel Kad Merad a accepté de porter une perruque et de prendre douze kilos. Ce dernier jouait aux côtés de Léopold Moati, qui tenait son premier grand rôle au cinéma. Les deux acteurs sont venus sur notre plateau pour présenter leur film, qui sort en salles le mercredi 17 avril. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.