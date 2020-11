Juste avant le coup d'envoi de la neuvième édition du Vendée Globe

Le départ du Vendée Globe a lieu ce dimanche aux Sables-d'Olonne, avec un léger retard cette année. Ce matin, les 33 navigateurs ont fait leur dernier câlin poignant sur le quai, avant de ce tour du monde en solitaire surnommé à juste titre "L'Everest des mers". Cette course à la voile va durer au moins 70 jours. Quelques mots d'amour sans doute pour la navigatrice Alexia Barrier. Vu de près, ce Vendée Globe ressemble à tous les autres. Mais avec le confinement, plus que quelques dizaines d'admirateurs réfugiés sur leur balcon ont admiré le départ, contre près de 400 000 habituellement. Cette année, 33 marins dont six femmes remontent le chenal en direction de la ligne de départ. La mère de Clarisse Crémer brave le confinement pour accompagner sa fille jusqu'au bout. Dans quelques minutes, les skippers s'élanceront seuls, sur leur bateau, pour une aventure autour du monde de plus de deux mois.