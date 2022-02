Justice : les zones d'ombre du procès Lelandais

Sur des photos prises pendant le mariage, Nordahl Lelandais fait la fête comme n'importe quel autre invité. Il est 3h du matin lorsque la soirée bascule. Il n'y a plus aucune trace de Maëlys de Araujo, 8 ans. Nordahl Lelandais a-t-il préparé l'enlèvement de la fillette ? Selon sa version, Maëlys est montée volontairement dans sa voiture. L'enquête a démontré que l'ancien maître chien avait éteint son téléphone après avoir quitté la salle des fête et qu'il a pris plusieurs précautions pour partir discrètement avec Maëlys. Comment Maëlys est-elle morte ? C'est la deuxième question à laquelle le procès devra répondre. Après avoir nié être impliqué dans le décès de la fillette, Nordahl Lelandais a finalement reconnu l'avoir tué involontairement de plusieurs coups au visage dans un moment de panique alors qu'elle s'était mise à pleurer dans sa voiture. Une version que conteste la famille de Maëlys. D'ailleurs, les experts ont aussi des doutes. Selon ces derniers, "d'autres causes de décès que celles décrites par Nordahl Lelandais restent possibles, mais n'ont pu être déterminées en raison de l'état du corps resté en pleine nature presque six mois." Maëlys a-t-elle subi des violences sexuelles ? Nordahl Lelandais le conteste. L'autopsie de la fillette n'a pas permis d'y répondre. Mais le passé de l'ancien maître chien est troublant. Les enquêteurs ont retrouvé plusieurs traces de consultation de site pédopornographique sur son téléphone, ainsi que deux vidéos d'agressions sexuelles de fillettes très jeunes. Ses propres petites cousines, 4 et 6 ans à l'époque des faits présumés. Des agressions reconnues par Nordahl Lelandais. T F1 | Reportage R. Bey, B. Lachat.