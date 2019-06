Justice : un chien libère la parole des victimes

Le procureur de Cahors a eu l'idée de faire entrer un chien, un labrador, dans le prétoire et dans la salle d'audition. Il a voulu expérimenter ce qui se fait depuis longtemps aux Etats-Unis. L'animal, considéré comme assistant judiciaire, a pour objectif d'apporter du réconfort aux victimes, principalement des jeunes mineurs, et les déstresser. Le résultat est assez incroyable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.