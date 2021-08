Kaboul, le règne de la peur : le reportage de nos envoyés spéciaux

Les talibans sont partout dans les rues de Kaboul ce vendredi 27 août. Ils patrouillent à bord de leurs pick-ups armés de mitrailleuses. On les sent concentrer et nerveux. Toute la ville est sous tension après l'attaque de jeudi. Nous sommes sur la route de l'aéroport, ultrasensible. Un véhicule blindé empêche désormais les Afghans de passer. Les talibans tirent en l'air au moindre regroupement. Mais l'attaque d'hier n'a pas dissuadé certaines familles de s'approcher de l'aéroport. Ils se regroupent par dizaines autour de nous. C'est alors qu'une femme essaie de pénétrer dans notre véhicule. Elle pense qu'on a un laissez-passer pour aller à l'aéroport. Elle nous dit "prenez-moi avec vous s'il vous plaît". Ils sont à bout et encore prêts à tout pour quitter ce pays. D'autres Afghans en revanche se terrent chez eux, comme Mohamed. L'attentat du jeudi l'a choqué. Il nous dit qu'il aimerait bien partir loin, lui aussi, avec ses enfants.