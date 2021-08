Kaboul : les artistes en danger

Des centaines d'artistes ont déjà quitté l'Afghanistan. Les autres, ceux qui sont encore là, se cachent. Dans un faubourg de Kaboul, nous retrouvons Azita discrètement chez elle. Cette jeune femme peintre a fait disparaître son atelier dès que les talibans ont pris le pouvoir. Mais elle tient à montrer son visage aujourd'hui. "J'adore mon métier, mais maintenant, j'ai peur qu'ils viennent m'arrêter" exprima-t-elle. Les talibans, hostiles aux pratiques culturelles et aux formes artistiques, ont annoncé que tous les artistes devaient changer de métier. Azita résiste et affirme qu'elle va continuer à peindre. Mais elle nous avoue qu'elle espère être évacuée pour la France dans les prochains jours. Ses amis artistes sont déjà à Paris. L'art, comme la musique sont désormais interdits à Kaboul. Mohamed et Fatima ont dû fermer leur galerie et cacher toutes les œuvres. "C'est tellement dur de fermer notre galerie, 15 ans de ma vie pour rien et plus de travail" déclare Mohamed. Il a le cœur brisé et nous fait écouter une musique traditionnelle. Kaboul, dit-il était considéré comme la capitale de la musique.