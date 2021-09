Kaboul : un hôpital français au secours des Afghans

Il faut quitter le centre-ville de Kaboul pour se rendre à un hôpital unique en Afghanistan, imaginé et construit par les Français il y a 15 ans. "Quand les talibans ont pris Kaboul, ils sont venus dans cet hôpital pour contrôler l'entrée. La direction leur a expliqué qu'elle ne souhaitait pas voir d'homme en armes ici. Curieusement, ils ont quitté les lieux et ne sont pas revenus depuis", indique notre envoyée spéciale, Liseron Boudoul. Et l'hôpital a continué à fonctionner tant bien que mal. À l'entrée, assise par terre, Latifah attend un rendez-vous pour son fils. Elle est venue de loin, car on y soigne surtout les femmes et les enfants. Le docteur Bachir dirige l'hôpital et il est soulagé, car les talibans autorisaient les femmes du secteur médical à travailler. Ce sont les seules d'ailleurs. Shiva est heureuse de pouvoir travailler, mais elle nous avoue aussi qu'elle vit dans l'angoisse permanente. "Sur la route, quand je viens travailler le matin, j'ai tellement peur que les talibans m'arrêtent et me fassent du mal parce que je ne suis pas marié et que je n'ai plus mon père", s'inquiète-t-elle. Et on sent cette peur diffuse partout rapporte notre journaliste. 64 médecins ont quitté le pays à l'arrivée des talibans. Alors aujourd'hui, il y a 210 enfants qui attendent dans l'urgence une opération de chirurgie cardiaque, mais les chirurgiens manquent. En sortant, nous croisons un groupe de talibans qui arrive tout juste de l'hôpital. L'un d'eux nous a répondu qu'ils ont emmené deux combattants blessés. L'hôpital est ouvert à tous les Afghans sans distinction. Dans un pavillon, l'ONG française La Chaîne de l’espoir accueille toujours des familles très pauvres qui viennent faire soigner leurs enfants, mais jusqu'à quand ? Le fonctionnement de ce centre hospitalier reste un défi dans un pays où médicaments, électricité, argent liquide commencent à manquer sérieusement.