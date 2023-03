Kachelofe : un poêle traditionnel, beau et efficace !

C'est comme un jeu de construction où chaque élément doit être au bon endroit pour garantir un feu constant, mais surtout un chauffage le plus efficace possible. Un kachelofe est construit brique après brique comme autrefois au beau milieu du salon. Leur maison à colombages est encore en travaux, mais pour cette famille, le choix de ce chauffage méconnu s'est fait tout naturellement. Autrefois, les Kachelofe en poêle de masse étaient très utilisés en Alsace. Ils existent depuis le quatorzième siècle. Grâce à lui, Daniel et Aurélie se chauffent en continu. Les briques en argile réfractaire emmagasinent la chaleur et la restituent tout au long de la journée. Près de 30 000 euros d'investissement, mais en contrepartie, tous les radiateurs ont été supprimés. Un moyen de chauffage, remis au goût du jour pour son aspect écologique et décoratif. Sébastien Koehler, et l'un des dix derniers artisans spécialisé dans les Kechelofe. Certains s'apparentent à des œuvres d'art, ils représentent un patrimoine à préserver. Ils reprennent de la valeur après avoir été volontairement oubliés. Contrairement aux cheminées, le Kachelofe est très peu polluant. Les anciennes générations avaient peut-être trouvé sans le savoir, la solution au problème d'aujourd'hui. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings