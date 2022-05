Kansas : tornades dévastatrices

Quelques minutes, seulement, ont suffit pour détruire une partie de la ville, arracher des maisons entières, et même retourner des véhicules. C'est la preuve de la puissance de la tornade qui a traversé une partie de l’État du Cansas aux États-Unis. La colonne semble grossir à son passage sur la ville d'Andover. La même scène a été filmée à quelques mètres. Des rafales pouvant aller jusqu'à 400 km/h, arrachant les câbles et poteaux électriques, ont laissé toute une partie de la ville dans le noir. La nuit tombée, c'est à la lampe torche que ce groupe d'amis vient constater les dégâts. La façade de leur maison n'a pas résisté. À l'intérieur, ils retrouvent quelques surprises comme ce panneau de signalisation au milieu de leur salon. Si la tornade n'a fait aucune victime, les secours sur place restent vigilants. Désormais, le danger, c'est de voir des immeubles s'effondrer. L'état d'urgence a été décrété jusqu'à nouvel ordre, au moins, le temps de désencombrer la zone. T F1 | Reportage C. Diwo, A. Bourgeois