Le karaté n'a pas été retenu pour les JO 2024 à Paris

Le karaté n'a pas été retenu comme sport olympique aux Jeux olympiques 2024 à Paris. Un coup dur pour les athlètes de haut niveau et surtout pour Steven Da Costa, le champion du monde pour les moins de 67 kilos. "C'est énormément de choses qui s'effondrent", déplore-t-il, se sentant trahi par son pays. Dernier espoir pour les athlètes, l'arbitrage du CIO qui sera rendu dans les mois qui viennent pourrait changer la donne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.