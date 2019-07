Katherine Johnson, l'une des premières femmes noires à travailler à la Nasa

La conquête spatiale a été, en partie, possible grâce aux connaissances des femmes mathématiciennes et physiciennes noires qui ont travaillé à la Nasa. A l'époque de la ségrégation, leur histoire n'a pourtant été mise à l'honneur. Toutefois, c'est bien grâce à leur savoir-faire que les hommes pu aller sur la Lune. Katherine Johnson est l'une de ces femmes mathématiciennes qui ont marqué l'histoire. Âgée de 100 ans, elle a reçu 97 prix dans le monde entier et Hollywood lui a même consacré un film. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.