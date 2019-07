Kawagoe fait revivre les traditions japonaises

Chaque année, la ville japonaise de Kawagoe située à 50 kilomètres de Tokyo attire environ sept millions de touristes. L'on y vient pour contempler l'esprit médiéval du Japon ainsi que son architecture. Dans cette localité, les hommes portent encore le chignon du samouraï ainsi que leur armure et les femmes des kimonos. Le paysage de Kawagoe laisse transparaître l'image du Japon d'hier remis au goût du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.