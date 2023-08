Kazakhstan : la montagne aux mille visages

Il faut avaler des kilomètres de steppe casaque pour apercevoir les mille visages d'Altyn-Emel. On y trouve des vallées colorées, où s'élèvent des géants de pierre aux allures martiennes, des tourbillons de craies, et des reliefs noirs surplombant des eaux couleur azur. À quelques kilomètres de là, c'est un changement radical, un amas de sable se trouve entre steppe et montagne. De plus en plus de personnes osent s'aventurer dans ces contrées inexplorées. Elles sont préservés par les derniers nomades d'Altyn-Emel. Les pieds dans le sable, des Français achèvent leur voyage au Kazakhstan. Ils ont entamé l'ascension d'une dune de 150 mètres de haut et de trois kilomètres de long. C'est un colosse de sable, né des courants d'air permanent entre les montagnes. Ils ont fait ces efforts pour percer le plus grand mystère d'Altyn-Emel, la dune chantante. En remuant le sable, un son caverneux s'échappe du cœur de la dune. Pour les scientifiques, cette résonance provient de la friction entre l'air et les grains de sable. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Laouamen, C. Poulain