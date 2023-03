Keanu Reeves : cascades en plein Paris

John Wick est un tueur à gages solitaire et un spécialiste des combats spectaculaires. De retour pour la quatrième fois au cinéma, sa nouvelle mission l'emmène au cœur de Paris. "Paris, c'est une ville sublime, très sophistiquée et très complexe. On a tourné une scène sur un canal sous-terrain, je ne savais même pas que ça pouvait exister", témoigne l'acteur, Keanu Reeves. Le tournage a rythmé l'été 2021 dans la capitale. L'équipe du film a privatisé le Trocadéro, elle a ensuite fermé la Place de l'étoile pour une scène particulièrement périlleuse. Elle a enfin passé toute une nuit pour faire des cascades sur les escaliers qui mènent à Montmartre. En tout, 27 jours de tournage, quatorze décors différents, et plus de 300 techniciens français embauchés. Quant à l'équipe de cascadeurs, elle est entièrement française. Laurent Demianoff, coordinateur de cascades, a chorégraphié et coordonné la plupart des scènes de combat. Et voici la doublure de Keanu Reeves, Vincent Bouillon, choisi pour sa vague ressemblance avec la star, mais aussi pour sa capacité à maîtriser toutes les techniques de combat. L'acteur réalise lui-même un certain nombre de prouesses. Ambassadeur du personnage depuis dix ans, il a rendu John Wick incontournable. Chaque film réunit davantage de spectateurs. Une série télévisée et un jeu vidéo ont été développés. "John Wick 5" devrait bientôt voir le jour. TF1 | Reportage S. De Vaissière, G. Vuitton, C. Bienenfeld