Kenya : les touristes ont déserté l'île de Lamu

Malgré sa mer claire et ses plages de sable blanc, l'île de Lamu, à Kenya, reste un paradis déserté. De moins en moins de touristes s'y rendent. Les opérations économiques sont ainsi déséquilibrées et la vie des habitants de l'archipel a ralenti son cours. Une situation entraînée par des attaques terroristes islamistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.