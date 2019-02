Kenya : sur les traces de la panthère noire

La panthère noire ne se laisse pas approcher facilement. Au Kenya, on pensait même qu'elle avait disparu. Jusqu'à ce que le photographe Will Burrard-Lucas en rapporte des clichés inédits. Ces clichés sont exceptionnels, car ce félin est le résultat d'une mutation génétique peu fréquente, le mélanisme. Sur la planète, seuls 11% de léopards sont noirs et la grande majorité se trouve en Asie du sud-est et en Inde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.