Kev Adams et Jamel Debbouze à l'affiche du film "Alad'2"

Trois ans après le succès du film "Les nouvelles aventures d'Aladin", "Alad'2" sortira en salles mercredi 3 octobre. Dans ce second volet, Kev Adams reprend le rôle qui lui avait valu plus de quatre millions de téléspectateurs en 2015. Et Jamel Debbouze incarne son nouvel ennemi, un méchant commandant militaire. C'est la première fois que les deux humoristes partagent l'affiche d'un film. Ils sont venus sur notre plateau ce samedi soir pour en parler. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 septembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.