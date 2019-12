Kev Adams se confie sur ses 10 ans de scène

Il n'a que 28 ans et peut déjà se vanter de 10 ans de carrière. En 2009, Kev Adams se faisait connaître des ados avant de conquérir l'ensemble des générations. C'est justement cette décennie passée qui a inspiré son dernier spectacle, dont la tournée s'achève ce samedi soir. Il retrace ses dix années de scène, d'amour et de vie avec son public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.