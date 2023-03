Khéops : un couloir secret découvert dans la pyramide

Depuis 45 siècles, elle garde un secret. Et du haut de ses 145 mètres, la pyramide de Khéops lance un défi. Des générations de chercheurs ont tenté de résoudre l'énigme de sa construction. Il y a quelques jours, une équipe a réussi un exploit qui est de glisser un tuyau de cuivre de cinq millimètres dans les interstices de la pierre, avec une caméra qui se faufile sur quelques mètres. Cela nous a permis de pénétrer, pour la première fois depuis 4 500 ans, dans la salle inexplorée, une sorte de couloir. Une technologie ultra sophistiquée, détecteur de particules, radar ultrason, avait permis à une équipe internationale de repérer, en 2016, ce couloir de neuf mètres, proche de la paroi extérieur. On sait maintenant qu'il ne communique pas avec les autres galeries de la pyramide. On sait également qu'il n'y a pas de trésors ni de momies, mais on ne sait pas à quoi il pouvait servir. "Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque découverte, le mystère s'épaissit", selon Mehdi Tayoubi, co-directeur de la mission "Scanpyramids". Une autre grande cavité a été localisée au-dessus de la chambre du pharaon. Elle semble être pleine de promesse, mais reste inaccessible pour l'instant. Comme si Khéops s'ingéniait à entretenir sa légende. TF1 | Reportage M. Izard, L. Géry