Kherson : après la liesse, la crainte de représailles

C'était la fête durant une bonne partie de la nuit sur l'emblématique place Maïdan. Beaucoup de familles espèrent désormais pouvoir retrouver leurs proches coincés de longs mois à Kherson. Quelques kilomètres plus loin, dans la gare centrale de Kiev, un homme modifie le panneau d'affichage et rétablit symboliquement la liaison entre la capitale et Kherson. À Kherson, dans cette ville de 250 000 habitants avant la guerre, on salue l'arrivée des soldats ukrainiens. Un militaire est soulevé par la foule. À côté, on immortalise la scène en photo. Aux abords de la ville, une autre unité reprend possession des lieux. Kherson, la seule capitale régionale conquise par l'armée russe depuis le début de la guerre, est désormais libre. Moscou parle de redéploiement. C'est avec des fleurs que certains soldats sont accueillis, mais la zone n'est pas sécurisée. "Il est nécessaire que nous déminions toutes les voies de communication les plus essentielles et que nous vérifions les infrastructures principales", explique Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. TF1 | Reportage F.X. Ménage