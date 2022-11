Kherson : les habitants racontent la vie sous l'occupation russe

L'hymne national ukrainien est de retour à Kherson. Il était interdit lorsque les troupes russes occupaient encore la ville. Une violence inouïe s'est abattue sur les habitants, qui ne voulaient pas travailler avec les autorités russes. Une rééducation sous la torture, qui aurait eu lieu notamment dans une prison, aux abords de la ville. Il y a des combats tout proches et les lieux ne sont pas déminés, mais beaucoup viennent ici en quête d'informations, à la recherche d’un proche. Le récit de cette voisine est accablant : "J'entendais les hurlements des gens torturés sans arrêt. C'étaient des cris inhumains. Il y avait aussi des femmes et dehors, un camion de la morgue attendait, parce qu'ils torturaient certains prisonniers jusqu'à la mort. Des crimes de guerre présumés, qui s'accompagnaient, selon un témoin, de mises en scène patriotique grotesques et cruelles. Tous les responsables ont pris la fuite, comme une partie de l'armée russe. Des troupes qui reculeraient encore aujourd'hui, sous les bombardements de l'Ukraine. TF1 | Reportage P. Bouffard, B. Bonne, I. Zakharenko