Kherson : notre équipe avec les évacués sous les bombes

Cela fait trois jours qu’ils vivent entourés par les eaux. Enfin évacués, ces habitants de Kherson pensent être saints et saufs. Un obus russe s’écrase à seulement quelques mètres du bateau. Derrière sa caméra, notre rreporter Charlotte Lefetey est sur un autre embarquement non loin de là. Alors qu’elle filme, un deuxième obus frappe la ville. L’équipe doit quitter la zone au plus vite. Elle tente de se mettre à l’abri derrière ce mur, quand un troisième bombardement secoue Kherson. À quelques dizaines de mètres de là, notre journaliste Charline Hurel fuit avec les habitants. Mais où aller ? Les caves sont inondées. Ils n’ont d’autres choix que de se réfugier derrière des bâtiments. Eux veulent comprendre ce qui se passe. La réponse se trouve dans le ciel. Un drone de surveillance russe, selon les militaires présents. Un peu plus loin dans un bâtiment, nous retrouvons des habitants terrorisés. Cette femme tente désespérément de prendre des nouvelles de ses proches. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Hurel, C. Lefetey