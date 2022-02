Kickmaker, les bonnes fées du Made in France

Derrière cette façade en plein Paris, est conçu un exosquelette, unique au monde. Il permet aux paraplégiques comme Kevin, dans la vidéo en tête de cet article, de marcher sans béquille. Pour l'instant, deux sont fabriqués chaque mois, bientôt peut-être des centaines. L'entreprise aimerait les produire en France. Mais c'est encore difficile comme l'explique Jean-Louis Constanza, cofondateur de "Wandercraft" au micro du 20H de TF1. Les équipes de Kickmaker, dont Alyzée Flaut, aident cette start-up à trouver les lieux et les fournisseurs. Elles défendent les Made in France. Cette structure commence déjà à se passer de l'Asie. Elle a implanté en ville trois micro-usines. Cela permet aux start-up et aux grands groupes tricolores de développer leurs prototypes et d'améliorer leurs pièces rapidement. Quant aux entreprises françaises déjà parties, Alyzée et ses collègues les aident à revenir. Avant ces conteuses pour enfants étaient produits en Chine. Mais depuis un an et demi, elles sont fabriquées dans cette usine près de Bayonne. Pour cela, l'intérieur du boîtier a été entièrement repensé. Alyzée Flaut, responsable communication de Kickmaker, a deux mesures concrètes à proposer : d'abord mettre en place un référent industrialisation par région et ensuite créer une aide publique dédiée à l'industrialisation. Son objectif est d'encourager davantage tous ceux qui se tiennent à installer leur activité en France. TF1 | Reportage Q. Fichet, M. Gatineau