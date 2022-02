Kiev : l'angoisse et l'incertitude

Les tanks ukrainiens n'ont jamais été aussi proches du centre-ville de Kiev. À l'Ouest de la ville, seules l'armée, la police et les ambulances peuvent circuler sur certaines routes. On peut voir derrière ces routes, les vestiges d'une scène de combat, à moins de dix kilomètres du parlement. "On est à l'entrée de la ville. Les militaires ukrainiens cette nuit, ils ont détruit ce camion russe qui essayait de pénétrer dans Kiev. La carcasse est encore fumante", déclare notre envoyé spécial Michael Guiheux. Cinq camions ont été neutralisés. Des habitants ont filmé les affrontements. Toute la nuit, des explosions ont résonné dans Kiev. Ce samedi matin, avec le maximum de précautions, les militaires déminent la zone. Ils récupèrent des lance-roquettes, des grenades et des explosifs. Les habitants du quartier, eux, fuient. Nous les suivons, quand soudain, une série d'explosions va retentir. Des habitants nous accueillent dans leur abri. Une vingtaine de personnes viennent d'arriver. Sur leurs visages, de la fatigue et de la peur. TF1 | Reportage M. Guiheux, V. Subotovskyi, F. Le Goïc