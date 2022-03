Kiev : veillée d'armes pour les milices

Au Nord de Kiev, des bus ont été placés pour entraver la possible arrivée des soldats russes. Un autre check point avec des mines antichars déjà disposées. Dans un quartier résidentiel proche de la ligne de front, des milices multiplient les patrouilles. À leurs têtes, des forces spéciales habituées aux combats. "Les Russes sont à quinze kilomètres du centre-ville. Ils commencent un encerclement, mais ils n'arrivent pas beaucoup à avancer, car notre artillerie les attaque pour le moment. Alors, ils se regroupent.", nous affirme un militaire à la tête d'une de ces milices. Dehors, les bombardements reprennent. Un entraînement démarre dans ce qui était encore, il y a trois semaines, une aire de jeux pour enfants. Parmi les combattants, un musicien, un informaticien et bien d'autres profils encore. "Mon métier d'habitude, c'est de construire des maisons et de les vendre. Maintenant, je n'ai plus de boulot, alors mon travail c'est de virer les ennemis russes", nous explique un volontaire. Un recruteur va sélectionner les plus vaillants qui demain s'approcheront un peu plus de la ligne de front. TF1 | Reportage F.X. Menage, F. Petit, S. Iorgulescu