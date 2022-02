Kiev : vivre dans la peur des bombardements

Dans les rues quasiment désertes de Kiev, la journée a été rythmée par les bruits des sirènes. Plusieurs explosions ont retenti ce vendredi. Rare étaient ceux à oser rester dehors. Sur notre chemin, un homme nous interpelle. Il nous emmène dans une cave, là où il se cache quand le danger arrive. Mais l'endroit n'est pas prévu pour résister à des bombardements. Dans la nuit du jeudi à vendredi, une roquette a été neutralisée dans le ciel de Kiev. Mais en retombant, les débris ont ravagé la façade d'un immeuble. Dans la vidéo en tête de cet article, ce résident nous montre l'état de son appartement. "C'est notre chambre. Heureusement, j'ai été dans le parking avec ma femme et mon fils. Je suis très stressé, je ne sais pas quoi faire", déplore-t-il. Dans l'escalier, tous ses voisins récupèrent leurs affaires. Nous croisons un homme dont le visage témoigne la violence de ce qu'il a vécu. "D'un coup, quelque chose a explosé. Et le souffle nous a projeté en dehors de notre chambre. Je venais juste de me coucher. J'ai juste quelques éraflures aux visages. Si j'étais debout, ça aurait été bien pire", précise-t-il. Cela faisait 80 ans qu'une roquette n'a pas visé la capitale ukrainienne. La guerre est bien arrivée jusqu'à Kiev. TF1 | Reportage M. Guiheux, F. Le Goic