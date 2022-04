Kinder : 27 cas de contamination à la salmonelle en France

Ce matin encore, Alice, 3 ans, a demandé un kinder surprise, sa friandise préférée. Pourtant, après en avoir mangé, il y a une semaine, elle est tombée gravement malade. Fièvre, diarrhée... Deux jours, après avoir mangé le chocolat, la petite fille se déshydrate, perd 2 kg. Hospitalisée mardi, les médecins établissent la salmonellose. Après quatre jours à l'hôpital, la petite fille rentre chez elle vendredi. Mais elle doit continuer de recevoir des soins à domicile. Hier, le père de famille a tenté de joindre 25 fois le numéro vert mis en place par Ferrero qui possède Kinder, en vain. Ferrero affirme qu'il reçoit 20 000 appels par heure. Depuis hier, leur usine d'Arlon (Belgique) où les chocolats contaminés ont été fabriqués est à l'arrêt. D'après Ferrero, la présence de salmonelle a été détectée le 15 décembre 2021. Le filtre d'une machine serait en cause et aurait été remplacé. Mais fin mars, des cas de salmonellose font surface. Hier, l'Agence de sécurité alimentaire belge ferme l'usine et pointe le manque de collaboration de Ferrero. L'entreprise n'a pas souhaité être interviewée, mais reconnaît des défaillances internes. Cette affaire en rappelle une autre. Celle des laits infantiles Lactalis, contaminés à la salmonelle en 2017. La suite dans le reportage ci-dessous. TF1 | Reportage D. Sitbon, A. Malavaud, C. Souhaut, M. Derre