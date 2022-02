"King" : un lionceau en tête d'affiche

Un drôle d’équipage lancé sur les routes de l’Hexagone. Deux enfants se sont mis en tête de ramener en Afrique un jeune lion rescapé d’un trafic. À leur trousse, des douaniers tentent de récupérer l’animal. Les situations rocambolesques s’enchaînent. Un film d’aventure avec des enfants et des lionceaux. Voici le pari fou de "King". Sur le tournage, nous avons rencontré Blondy, trois mois et demi. Star du film, ce n’est pas un acteur facile. Il lui faut du silence et quelques stimuli. "C’est une espèce de manipulation avec ce qu’il aime et ce n’est pas très compliqué. S’il a faim, on va pouvoir s’en servir grâce à la nourriture", explique Thierry Leportier, imprégnateur animalier. Les jeunes acteurs ont passé quinze jours avec les lionceaux avant le tournage. Une rencontre pour le moins marquante. Un tournage complexe pour une aventure menée à 100 à l’heure dans les pas de King TF1 | Reportage S. de Vaissiere, M. Pannetrat