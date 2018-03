Kintzheim : après l'hiver, les aigles déploient leurs ailes

En Alsace, la plus ancienne volerie de France va bientôt rouvrir ses portes. Les rapaces du château de Kintzheim, dans le Bas-Rhin, sont en plein entraînement. Chaque année, d'avril à novembre, 150 000 personnes viennent admirer ces oiseaux rares et parfois s'initier à la fauconnerie. Notons que le parc fête cette année ses cinquante ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/03/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.