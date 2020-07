Klaus Makela, un jeune chef à la tête de l'Orchestre de Paris

La Philharmonie de Paris a accueilli son premier concert en public depuis le déconfinement. Une reprise doublement marquée, notamment avec l'arrivée d'un nouveau chef d'orchestre finlandais : Klaus Makela. Véritable phénomène, il n'a que 24 ans et ses musiciens accordent déjà qu'il a "une baguette extrêmement expressive". Formé dans l'une des meilleures écoles de musique au monde, cet enfant prodige a toujours baigné dans le monde musical. Le public, quant à lui, est tombé sous le charme.