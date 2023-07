Kylian Mbappé : la star est à vendre !

Après son entraînement avec les remplacents, ce 22 juillet après-midi, Kylian s'arrête pour rencontrer ses fans. Sera t-il au PSG à la rentrée ? La question qui est dans toutes les têtes. Au même moment, ses coéquipiers sont en route pour le Japon. L'attaquant star a été exclu de la tournée en Asie du PSG et des photos officielles. Un nouvel exode dans le bras de fer qui l'oppose à son club. L'attaquant star est sur le départ pour un club étranger, il y a un an il s'était pourtant engagé jusqu'en 2025. Dans un camping à Châtelaillon-Plage, en Charente-Maritime, les vacanciers regrettent, l'un deux nous affirme qu'il serait dommage, et qu'il faudrait qu'il reste en France. Les Marseillais, adversaires de Paris, sont les seuls à se réjouir. La rumeur d'un départ enfle depuis plusieurs semaines, au point qu'Emmanuel Macron avait promis d'essayer de pousser, pour que Kylian Mbappé reste. Le chanteur M.Pokora, lui, déplore les tensions avec le club. "L'un des meilleurs joueurs de la planète veut honorer son contrat jusqu'au dernier jour, mais on l'écarte comme un pestiféré", lance t-il. En jeu, plusieurs centaines de millions d'euros, le PSG espère en empocher une partie en frais de transfert. TF1 | Reportage É. Payró, L. Attal, S. Humblot