Kylian Mbappé reste en France !

Les supporters ont été nombreux à filmer son entrée et à l'acclamer. Avant le match de ce soir, grand soulagement des supporters, Kylian Mbappé sort du bus et ce n'est pas la dernière fois. Devant la boutique du club, son nom était sur toutes les bouches. Des sourires après des semaines d'inquiétudes. Cette année, il est le seul parisien à avoir marqué contre le Real Madrid en Ligue des champions. En Espagne, cet après-midi, les journaux sportifs ne parlent que de lui. "Mbappé a dit au président du Real Florentino Pérez qu'il restait au PSG". Ça fait plus d'un an qu'ils suivent tous les rebondissements de ce feuilleton avec des dizaines de unes. Sur et en dehors du terrain, chaque geste est épié, commenté, certainement aussi calculé comme une photo prise à Madrid il y a une semaine. Hier encore, la mère du joueur, Fayza Lamari, répondait : "les deux offres sont équivalentes financièrement, il n'y a pas de grosses différences, maintenant, on attend que Kylian choisisse l'une d'entre elles". Un contrat en or au PSG donc qui devrait faire de lui le joueur le mieux payé du monde. Désormais, ce sera lui la star devant Messi et Neymar. Pour prolonger, Mbappé exige aussi un nouveau projet sportif. Il est fort à parier que le club lui est promis des recrutements cet été. Le nom d'un nouvel entraîneur circule déjà, Zinédine Zidane, l'ancien coach du Real Madrid. TF1 | Reportage M. Guiheux, V. Brossard, S. Iorgu