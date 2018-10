Kylian Mbappé : star planétaire

L'Hexagone profite encore de l'aura de sa deuxième étoile en Coupe du Monde de football. Une victoire qui a un visage, celui de Kylian Mbappé. Ce dernier a encore sauvé les Bleus le soir du jeudi 11 octobre face à l'Islande. Il est actuellement le joueur tricolore le plus connu à l'étranger. Preuve en est, le prestigieux magazine Time lui consacre sa Une ce vendredi 12 octobre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.