"L'Adieu à la nuit", un film qui traite de la radicalisation

Dans son film "L'Adieu à la nuit", André Téchiné reprend le thème de la radicalisation. Celui-ci raconte l'histoire d'Alex, un jeune homme qui vit avec sa grand-mère, et qui se retrouve tenté par le djihad. Pour réaliser ce film, André Téchiné s'est appuyé sur le récit de jeunes radicalisés. Il a soigneusement choisi Catherine Deneuve et Kacey Mottet Klein pour interpréter les rôles principaux, deux acteurs que le réalisateur connaît très bien.